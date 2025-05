Paolini ed Errani trionfano di nuovo a Roma: le azzurre vincono il doppio agli Internazionali d'Italia 2025

Jasmine Paolini e Sara Errani tornano a trionfare agli Internazionali d'Italia 2025, vincendo il doppio femminile per il secondo anno consecutivo. Nella finale sul Centrale di Roma, le azzurre hanno superato Kudermetova e Mertens, confermando il loro dominio sulla terra battuta del Foro Italico. Un'altra impresa per le talentuose atlete italiane.

Jasmine Paolini e Sara Errani firmano un’altra impresa agli Internazionali d’Italia 2025, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo nel doppio femminile al Foro Italico. Nella finale disputata domenica 18 maggio sul Centrale di Roma, le due azzurre hanno superato in due set la coppia composta dalla russa Veronika Kudermetova e dalla belga Elise Mertens, con il punteggio di 6-4, 7-5.

Rimonta spettacolare e titolo bis per le azzurre

L’atmosfera era già carica prima dell’inizio della sfida, grazie al successo ottenuto da Paolini nel tabellone singolare. Le due italiane sono entrate in campo tra gli applausi di un pubblico entusiasta, ma l’inizio è stato in salita: Kudermetova e Mertens, specialiste del doppio, sono partite forti, portandosi sul 4-0 grazie a due break consecutivi. Nonostante il difficile avvio, Paolini ed Errani hanno trovato la forza per reagire, rimontando fino al 6-4 con un gioco vario e deciso.

Nel secondo set la storia si ripete. Le avversarie allungano subito sul 4-0, sfruttando alcuni errori delle italiane. Ma il Centrale continua a sostenere la coppia azzurra, e arriva la svolta: prima un controbreak, poi la rimonta completa con il pareggio sul 4-4. Nonostante un nuovo passaggio a vuoto che concede un break alle rivali, le italiane reagiscono ancora una volta, chiudendo il set 7-5 e portando a casa il trofeo tra gli applausi del pubblico romano.

Con questo successo, Paolini ed Errani si confermano protagoniste assolute del circuito femminile e regalano un’altra giornata storica al tennis italiano in uno dei tornei più prestigiosi del calendario.