Psg-Arsenal oggi alle 21 Champions League: formazioni ufficiali e diretta streaming su Amazon Prime Video

Dopo l’emozionante sfida tra Inter e Barcellona, è il turno di Psg-Arsenal, seconda semifinale di ritorno di Champions League, in programma oggi, mercoledì 7 febbraio, alle ore 21:00 al Parco dei Principi. I padroni di casa partono con un leggero vantaggio, grazie al successo per 1-0 ottenuto all’Emirates Stadium con rete decisiva di Dembélé. In palio c’è un posto nella finalissima europea.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, visibile in streaming per tutti gli abbonati al servizio.

Probabili formazioni di Psg-Arsenal (ore 21):

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta

