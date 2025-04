Arsenal-PSG: Semifinale di Champions League all'Emirates Stadium

Martedì 29 aprile 2025, alle ore 21:00, l'Emirates Stadium di Londra ospita la semifinale d'andata della UEFA Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.

L'Arsenal ha raggiunto questa fase eliminando il Real Madrid con un punteggio complessivo di 5-1, segnando nove vittorie su dodici partite europee e subendo solo sette reti. Il Paris Saint-Germain, guidato da Luis Enrique, ha superato Liverpool e Aston Villa nei turni precedenti, ma arriva a Londra dopo una sconfitta interna per 3-1 contro il Nizza, che ha interrotto una serie di 30 partite senza perdere in Ligue 1.

Probabili formazioni

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

L'arbitro designato per l'incontro è lo sloveno Slavko Vincic. Per l'Arsenal, Thomas Partey è squalificato, mentre Riccardo Calafiori è indisponibile per infortunio. Ben White e Mikel Merino sono tornati ad allenarsi e potrebbero essere disponibili per la partita.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 251) e Sky Sport 4K (canale 213). Sarà inoltre disponibile in streaming su Sky Go, NOW e TV8.

