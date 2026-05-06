Civilization VII, aggiornamento Test of Time dal 19 maggio con nuove vittorie e civiltà flessibili

2K e Firaxis annunciano l’aggiornamento Test of Time per Civilization VII, in uscita il 19 maggio per migliorare il gameplay con nuove meccaniche e libertà strategica.

2K e Firaxis Games hanno fissato al 19 maggio il lancio dell’aggiornamento gratuito “Test of Time” per Sid Meier’s Civilization VII. Il contenuto introduce modifiche rilevanti al sistema di gioco, con l’obiettivo di rendere ogni partita più libera e personalizzabile.

Una delle novità principali riguarda la gestione delle civiltà. I giocatori potranno iniziare una partita scegliendo qualsiasi civiltà in qualunque Era, senza vincoli iniziali. Durante il passaggio tra le Ere, sarà possibile decidere se mantenere la stessa civiltà oppure cambiarla, una scelta che verrà replicata anche dall’intelligenza artificiale.

Il sistema di vittoria è stato completamente rivisto. Con il nuovo modello, il successo si ottiene dimostrando una netta superiorità in uno dei quattro ambiti disponibili: Militare, Economico, Culturale o Scientifico. I progressi verso la vittoria partono già dall’Antichità e, in determinate condizioni, la partita può concludersi già nell’Era dell’Esplorazione.

Tra le modifiche più rilevanti c’è l’introduzione dei Triumphs, che sostituiscono i precedenti Percorsi Retaggio. Questo sistema propone una serie di obiettivi opzionali, pensati per variare l’esperienza di gioco. I trionfi si collegano a sei categorie: Militare, Culturale, Scientifica, Economica, Diplomatica ed Espansionista, offrendo sfide diverse in ogni partita.