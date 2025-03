Civilization VII - aggiornamento 1.1.1

E' disponibile l’aggiornamento 1.1.1 per Civilization VII che include una serie di miglioramenti. L’ aggiornamento include un mix di contenuti gratuiti e a pagamento, molte aggiunte gratuite sono state sviluppate in base alle richieste pervenute dalla community con i suoi feedback. L'aggiornamento 1.1.1 arriverà su Nintendo Switch in data successiva al 25 marzo. Maggiori informazioni saranno disponibili a breve. Nelle note troverete la sezione "Feature Spotlight" dove gli sviluppatori approfondiscono le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati con l'aggiornamento 1.1.1. Le note di aggiornamento comprenderanno tutte le problematiche e i relativi miglioramenti, comprese le modifiche al gioco base e ai DLC. L'aggiornamento 1.1.1 completa, inoltre, i contenuti per la Collezione a pagamento "Crossroads of the World", con due nuovi Leader, quattro nuove Civiltà e quattro nuove Meraviglie Naturali per chi già possiede la collezione. Stiamo lavorando all'aggiornamento 1.2.0, al momento previsto per aprile (data da confermare). Per avere un'anteprima relativa ai contenuti che potrebbero essere aggiornati, consultate il Check-In sugli aggiornamenti del 27 febbraio, che illustra nel dettaglio alcune delle novità previste per il perfezionamento dell’interfaccia utente e un'opzione "Ancora un turno" per continuare a giocare, vittoria dopo vittoria. Ci aspettano ancora molti aggiornamenti importanti nei prossimi mesi. Siamo solo all'inizio del nostro viaggio con Civilization VII e apprezziamo il supporto e la pazienza della community mentre continuiamo a perfezionare l'esperienza di Civ VII.

