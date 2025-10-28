Civilization VII - Aggiornamento 1.3.0

L’ aggiornamento 1.3.0 di Civilization VII, in arrivo la prossima settimana, sarà ricco di contenuti a tema navale, tra cui una nuova unità, un nuovo edificio, aggiornamenti alle modalità di combattimento, risorse oceaniche e un continuo lavoro di bilanciamento del gioco.

Insieme all’aggiornamento 1.3.0, verrà rilasciata la Tides of Power, una nuova Collezione di contenuti suddivisa in due parti, sempre a tema marittimo.

La prima parte della Collezione includerà un nuovo leader, Edward Teach, e due nuove civiltà: Tonga e la Repubblica dei Pirati. La seconda parte di Tides of Power arriverà a dicembre e introdurrà la potente leader Sayidda al Hurra, insieme agli Ottomani e all’Islanda. Tides of Power sarà gratuita per tutti i giocatori per un periodo limitato.

Infine, il direttore creativo Ed Beach ha anticipato che cambiamenti ancora più rivelanti sono in arrivo per Civilization VII, tra cui modifiche significative ai Percorsi Retaggio e alle Vittorie, oltre a nuove modalità che permetteranno di giocare con la stessa civiltà attraverso le varie epoche.

Questi e altri cambiamenti verranno testati e sviluppati con l’aiuto della community nell’ambito di una nuova iniziativa chiamata Firaxis Feature Workshop.

