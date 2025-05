Jannik Sinner acclamato al Foro Italico: tra cori, selfie e autografi ai bambini

Home / Social News / Jannik Sinner acclamato al Foro Italico: tra cori, selfie e autografi ai bambini

Jannik Sinner è tornato a infiammare il Foro Italico in vista degli Internazionali d’Italia 2025. Martedì 6 maggio, a pochi giorni dal rientro ufficiale in campo previsto per sabato 10 dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il campione altoatesino si è concesso una giornata tra spot pubblicitari e bagno di folla. All’interno di uno stand nel cuore del Foro, Sinner ha girato uno spot, mentre all’esterno centinaia di bambini e ragazzi lo attendevano intonando il coro “alè alè alè Sinner, Sinner”. Anche dietro i vetri e con la sicurezza a presidio, il tennista ha sorriso ai suoi piccoli fan.

Al momento dell’uscita, il boato è stato travolgente. Tra grida, spinte e mani alzate, in tanti hanno cercato un autografo o un selfie. Alcuni fortunati hanno ricevuto anche campioncini del prodotto che Sinner stava promuovendo. Cappellini, t-shirt e palline da tennis sono stati firmati in serie, prima che l’atleta raggiungesse il suo team per proseguire la preparazione. In mattinata, Sinner aveva già sostenuto un allenamento sotto lo sguardo esigente di Simone Vagnozzi.

È attesa nei prossimi giorni qualche altra apparizione di Jannik tra gli appassionati, per allenarsi e tornare a vivere da vicino il calore dei tifosi dopo tre mesi lontano dal campo.

Jannik Sinner smentisce la relazione con Lara Leito: Sorprendente vedere come una foto venga fraintesa

Jannik Sinner ha smentito pubblicamente i rumors su una presunta relazione con Lara Leito. Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2025, durante la conferenza stampa al Foro Italico, il numero uno del mondo ha chiarito: “In questo momento non ho una relazione”.

Chi è Federico Cinà, la promessa del tennis italiano che sogna la sfida con Sinner agli Internazionali d'Italia

Federico Cinà potrebbe incrociare Jannik Sinner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, in quello che sarebbe un derby tutto italiano molto atteso.

Chi è Mariano Navone, possibile avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia 2025

Il possibile primo sfidante di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025 potrebbe essere l'argentino Mariano Navone, attualmente numero 99 del ranking ATP.