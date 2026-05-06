Ted Turner è morto a 87 anni, addio al fondatore della CNN e pioniere delle news 24 ore

Ted Turner è morto a 87 anni per complicazioni legate alla malattia diagnosticata nel 2018. Il fondatore della CNN ha rivoluzionato l’informazione televisiva con il primo canale all-news continuo negli Stati Uniti.

È scomparso a 87 anni Ted Turner, imprenditore statunitense che ha segnato una svolta nella storia dei media. La notizia è stata diffusa dalla CNN attraverso un comunicato di Turner Enterprises. Con la nascita della prima rete televisiva interamente dedicata alle notizie, Turner ha introdotto un modello destinato a cambiare il modo di informare negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Fondatore del Turner Broadcasting System, ha dato vita a numerosi canali diventati punti di riferimento dell’intrattenimento televisivo, tra cui TBS, TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies. La sua visione ha contribuito alla crescita della televisione via cavo, ampliando l’offerta e trasformando le abitudini del pubblico.

Oltre all’attività nei media, Turner è stato anche proprietario della squadra di baseball degli Atlanta Braves. Sul piano personale, è stato sposato con l’attrice Jane Fonda tra il 1991 e il 2001. Negli anni si è distinto anche per il suo impegno filantropico, con una donazione di un miliardo di dollari alle Nazioni Unite e il sostegno alla creazione della Nuclear Threat Initiative.

Nel 2018 aveva reso pubblica la diagnosi di demenza a corpi di Lewy, spiegando che si trattava di una patologia diversa dall’Alzheimer, seppur con alcune somiglianze. La malattia aveva progressivamente inciso sulle sue condizioni di salute.

Dopo la notizia della sua morte, è intervenuto Donald Trump con un messaggio pubblicato su Truth. L’ex presidente ha ricordato Turner come uno dei protagonisti assoluti del settore televisivo, criticando allo stesso tempo l’evoluzione della CNN negli ultimi anni. Ha parlato di una rete cambiata rispetto alle origini, definendola lontana dallo spirito del fondatore, ma ha comunque ribadito il legame personale e il rispetto nei confronti dell’imprenditore.