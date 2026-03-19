Umberto Bossi morto a 84 anni, addio al fondatore della Lega Nord

Umberto Bossi è morto a 84 anni a Varese per cause legate all’età, figura simbolo della Lega Nord e protagonista della politica italiana. Fondò il movimento autonomista del Nord, costruendo un consenso duraturo con uno stile diretto e radicato nel territorio.

È morto in serata a Varese Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord. Aveva 84 anni. Per decenni è stato uno dei volti più riconoscibili della politica italiana, capace di costruire e guidare un movimento nato nelle regioni settentrionali e cresciuto fino a diventare una forza nazionale.

Nato nel settembre del 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, Bossi ha legato il suo nome alla nascita e allo sviluppo della Lega Nord. Con il soprannome di “Senatùr”, attribuitogli dai sostenitori, ha rappresentato una linea politica basata sull’autonomia dei territori e su una forte critica al potere centrale.

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Il suo stile comunicativo era diretto, spesso provocatorio. I suoi interventi pubblici puntavano su un linguaggio semplice e immediato, che lo ha reso riconoscibile anche fuori dai confini del suo elettorato. La sua retorica faceva leva su temi come la difesa delle identità locali e la richiesta di maggiore autonomia per il Nord.

Nel corso della sua carriera ha insistito su alcune battaglie precise: meno burocrazia statale, più poteri alle regioni, controlli più rigidi su immigrazione e sicurezza. Posizioni che hanno segnato la linea politica del partito fin dalla sua nascita.

Prima dell’impegno politico, Bossi aveva avuto esperienze nel campo musicale e culturale, scrivendo anche canzoni e testi in dialetto. Elementi che hanno contribuito a costruire un’immagine fortemente legata al territorio e alle tradizioni locali.