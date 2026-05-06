Luciana Littizzetto racconta la menopausa, tra nebbia mentale e vampate improvvise in tv

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Luciana Littizzetto racconta la menopausa e i suoi effetti, parlando di 72 sintomi legati ai cambiamenti ormonali e condividendo esperienze personali tra ironia e dettagli concreti durante la trasmissione televisiva.

Luciana Littizzetto racconta la menopausa, tra nebbia mentale e vampate improvvise in tv

Ospite della trasmissione televisiva, Luciana Littizzetto ha parlato apertamente della menopausa, descrivendola senza filtri e con il tono ironico che la contraddistingue. Durante l’intervista, la comica ha fatto riferimento anche al suo ultimo libro, in cui affronta questa fase della vita femminile, uscita lo scorso 21 aprile. Nel corso del dialogo in studio, Littizzetto ha spiegato come questa condizione possa manifestarsi con numerosi disturbi, arrivando a contarne ben 72. Tra quelli più evidenti, ha citato la difficoltà a concentrarsi e a ricordare parole o nomi, una sensazione che ha definito “nebbia mentale”, condivisa da molte donne presenti. La conversazione si è poi spostata sulle vampate di calore, uno dei sintomi più frequenti. Sollecitata dalla conduttrice, Littizzetto ha descritto il fenomeno come un improvviso aumento della temperatura corporea, che arriva senza preavviso e provoca sudorazione intensa. Un cambiamento che può verificarsi in qualsiasi momento della giornata, anche durante una diretta televisiva. Con esempi concreti, ha raccontato come spesso le presentatrici in studio si ritrovino a sventolarsi con ciò che hanno a disposizione proprio per contrastare questi episodi improvvisi. Il paragone scelto è stato quello dell’apertura di un forno acceso, con una sensazione di calore improvvisa e intensa, seguita subito dopo da una fase opposta di freddo.

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