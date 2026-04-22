Luciana Littizzetto tra menopausa e famiglia, il rapporto con i figli e la vita privata

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Luciana Littizzetto racconta il suo rapporto con i figli e la menopausa, spiegando come i cambiamenti fisici e familiari abbiano inciso sulla sua vita quotidiana, tra memoria che vacilla e un legame costruito negli anni.

Luciana Littizzetto tra menopausa e famiglia, il rapporto con i figli e la vita privata

Abituata al palcoscenico e alla satira, Luciana Littizzetto mostra un lato più personale a 61 anni, parlando dei cambiamenti legati all’età e delle difficoltà affrontate lontano dalle luci della ribalta. Tra i passaggi più complessi c’è quello della menopausa, vissuto come un percorso non immediato, segnato da sintomi che incidono sulla quotidianità. Tra questi, quello che descrive come più fastidioso è la cosiddetta nebbia mentale, una sensazione che confonde i ricordi: da una parte la memoria resta salda su testi imparati da tempo, dall’altra emergono vuoti improvvisi su nomi o situazioni comuni, come dimenticare dove si è parcheggiata l’auto. Il tema del tempo che passa e delle trasformazioni personali trova spazio anche nel suo libro “Torino”, dove l’esperienza individuale si intreccia con riflessioni più ampie sull’identità e sul cambiamento. Quando parla della famiglia, il racconto diventa più diretto. L’esperienza dell’affido di Vanessa e Jordan, arrivati quando avevano rispettivamente 11 e 9 anni, rappresenta una tappa decisiva. Oggi adulti, lavorano in ambiti diversi: lei nel digitale, lui nel cinema. Il rapporto si è trasformato negli anni, passando da una dinamica più protettiva a un confronto alla pari. Nel quotidiano, questo equilibrio si traduce in un dialogo continuo, anche se non sempre semplice. I due figli non la chiamano mamma, ma utilizzano il soprannome “Lu”, pur avendo espresso la volontà di portare il suo cognome, una pratica ancora in attesa di definizione burocratica. Lo sguardo torna poi alla famiglia d’origine. Con i genitori il rapporto è stato segnato da affetto ma anche da divergenze, soprattutto all’inizio della carriera nel mondo dello spettacolo. Diversamente, l’insegnamento, iniziato da giovanissima, era visto con maggiore favore. Quelle resistenze iniziali hanno contribuito a rafforzare la sua determinazione. Oggi la presenza accanto alla madre, ormai novantatreenne e residente vicino a lei, è parte della routine quotidiana, fatta di visite e piccoli gesti che mantengono vivo il legame.

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