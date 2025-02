Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta: aggiornamenti sulle sue condizioni

Luciana Littizzetto, nota attrice e comica torinese, è stata ricoverata all'ospedale di Torino a causa di una pancreatite acuta. Durante un collegamento telefonico con Fabio Fazio nel programma "Che tempo che fa", ha raccontato: "Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta". Ha aggiunto che i valori stanno migliorando, ma ha sottolineato l'importanza di prestare attenzione ai sintomi e di non sottovalutarli.

La pancreatite acuta è un'infiammazione improvvisa del pancreas che si manifesta con dolore addominale intenso, nausea, vomito e febbre. Secondo l'Ospedale San Raffaele, nel 90% dei casi la malattia si presenta in forma lieve, mentre nel restante 10% può evolvere in forme più gravi, portando a complicanze come insufficienza renale o respiratoria.

Le cause principali della pancreatite acuta includono la calcolosi biliare, più comune nelle donne, e l'abuso di alcol. Altri fattori possono essere elevati livelli di trigliceridi nel sangue, mutazioni genetiche, anomalie anatomiche, assunzione di determinati farmaci o sostanze tossiche, tumori pancreatici e malattie autoimmuni.

Per diagnosticare la pancreatite acuta, è necessario riscontrare almeno due dei seguenti elementi: dolore addominale caratteristico, livelli ematici di amilasi o lipasi elevati almeno tre volte oltre il normale, e segni di infiammazione del pancreas evidenziati tramite ecografia o TAC addominale.

Il trattamento prevede il digiuno per permettere al pancreas di riposare, la somministrazione di fluidi per via endovenosa e antidolorifici. Nella maggior parte dei casi, la pancreatite acuta si risolve spontaneamente in 7-15 giorni. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessario un supporto alle funzioni vitali o l'uso di antibiotici per gestire le complicanze. Raramente si ricorre all'intervento chirurgico, preferendo approcci endoscopici o radiologici per trattare eventuali complicanze.

Luciana Littizzetto ha voluto ringraziare il personale sanitario che si sta prendendo cura di lei, sottolineando l'importanza del sistema sanitario pubblico: "Abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via".