COMICON Napoli 2026, esports protagonisti con King Esport tra finali e record di pubblico

King Esport porta finali e tornei al COMICON Napoli 2026, contribuendo al successo dell’evento con oltre 180 mila visitatori e milioni di visualizzazioni online. L’Esports Stage si afferma tra le aree più seguite della fiera.

Si è chiusa a Napoli la ventiseiesima edizione del COMICON, che in quattro giorni ha superato i 180.000 ingressi e proposto oltre 500 appuntamenti. Tra le aree più frequentate spicca l’Esports Stage, diventato uno dei punti centrali della manifestazione grazie a un programma fitto di competizioni e spettacoli.

Il calendario è stato curato da King Esport, che ha animato il palco con tornei ufficiali, sfide dal vivo e momenti dedicati alla community. Le finali della eSerie A Goleador hanno attirato l’attenzione degli appassionati, con la vittoria del player internazionale Anders Vejrgang al termine di incontri ad alto livello.

Spazio anche ai nuovi circuiti competitivi, come la prima tappa del campionato italiano di Brawl Stars, che ha visto imporsi SKEPSIS Gaming e AQL Esports. Le due squadre si sono assicurate l’accesso alle finali previste nella prossima fase del torneo, in programma al COMICON Bergamo.

Non sono mancati eventi pensati per un pubblico più ampio. Il torneo di Mario Kart ha premiato DUGO, mentre il live show “God Wager” di Moonryde ha messo di fronte SniperPigna Orland e GhostAndre, con quest’ultimo vincitore. Grande partecipazione anche per il ritorno di Rainbow Six Siege, portato per la prima volta su un palco del Sud Italia con il supporto di Ubisoft Italia e diversi creator.

Nel corso della manifestazione, l’Esports Stage ha coinvolto oltre 40.000 persone, con momenti di grande affluenza durante finali e spettacoli. Anche online l’evento ha registrato numeri rilevanti, superando i 3 milioni di visualizzazioni tra dirette streaming, clip social e contenuti diffusi dai creator.

Il progetto ha visto la collaborazione di partner tecnologici come ASUS ROG e GIACA, insieme a brand presenti nell’area con attività dedicate al pubblico e ai giocatori. L’edizione 2026 rafforza così il ruolo del COMICON Napoli come appuntamento di riferimento non solo per la cultura pop, ma anche per il settore videoludico competitivo in Italia.