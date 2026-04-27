eSerie A e finali esports al COMICON Napoli 2026, tornei live e grandi protagonisti

La eSerie A Goleador arriva al COMICON Napoli con finali e show live, spinta dalla crescita degli esports in Italia. Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d’Oltremare ospita tornei, creator e nuovi format competitivi.

Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d’Oltremare ospita la XXVI edizione del COMICON Napoli, appuntamento centrale per il mondo del videogioco e dell’intrattenimento in Italia. All’interno dell’area Videogame, l’Esports Stage si conferma uno dei poli più seguiti, con un programma che unisce competizione e spettacolo.

A curare organizzazione e contenuti è King Esport, partner ufficiale dell’area esports, che rinnova la collaborazione con la manifestazione e punta su un’offerta più articolata, capace di coinvolgere pubblico, professionisti e appassionati.

Il calendario ruota attorno a eventi di primo piano come le finali della eSerie A Goleador 2026, sviluppata con Lega Serie A e Infront Italy. In gara 16 club della massima serie e player di livello internazionale come Anders Vejrgang, insieme ai protagonisti italiani Danipitbull, Samugamer e Hezers.

Spazio anche al debutto del circuito Brawl Stars Challengers Italy, con le finali del primo qualifier che vedranno affrontarsi NOVO Bleedblue, SKEPSIS Gaming, F/A Bizza e 123stella. Il progetto collega eventi live e contenuti digitali, con la partecipazione di creator della scena mobile come Ferre, PlayerD, Tia e Laurita.

Tra i format più accessibili, il torneo di Mario Kart “Road To Comicon” porta sul palco i migliori 12 giocatori qualificati online, tra cui YoshiItalia, Polaris e Domymmo. L’iniziativa punta a coinvolgere un pubblico ampio, unendo competizione e intrattenimento.

Non mancano gli show, come il “God Wager” di Moonryde, costruito su sfide uno contro uno e interazione diretta con gli spettatori. Sul palco anche Giada Cristina Bessi, Nayked e diversi player della scena Call of Duty.

Ubisoft porta invece Rainbow Six Siege con il team degli “Invincibili”, formato da IlKetius, T3b, JustRyuk, Bommax e RadeTheKing, che affronteranno squadre della community in sfide aperte al pubblico.

L’intera area esports è sostenuta da partner tecnologici come ASUS ROG e GIACA, insieme a brand come Goleador e Haier. Durante l’evento saranno presentate anche novità hardware, tra cui gli occhiali gaming ROG XReal R1, in occasione dei vent’anni del marchio ROG.