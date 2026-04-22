Comicon Napoli 2026 ospita le finali della eSerie A Goleador per il titolo italiano

COMICON Napoli 2026 ospita le finali della eSerie A Goleador per assegnare il titolo italiano dopo la stagione regolare giocata su EA SPORTS FC 26. Sedici club si sfidano dal vivo tra playoff e finalissima al Padiglione 6.

Dal 30 aprile al 3 maggio Napoli torna a essere il centro della cultura pop con COMICON, manifestazione giunta alla ventiseiesima edizione e dedicata a fumetti, videogiochi e intrattenimento. All’interno del programma trova spazio anche la fase conclusiva della eSerie A Goleador 2026, il campionato esports ufficiale della Lega Serie A.

Dopo la stagione regolare disputata tra febbraio e marzo su EA SPORTS FC 26, sedici club della massima serie si contendono il titolo nazionale. Le migliori quattro squadre dei gironi, Como Gaming Club, Sassuolo eSports, Cagliari Calcio Esports e Hellas Verona FC, hanno già conquistato un posto diretto nei quarti di finale.

Il torneo entra nel vivo il 30 aprile alle 12:30 con i playoff al Padiglione 6 – Esports Stage. Il giorno successivo, alla stessa ora, si giocano quarti, semifinali e finalissima in un tabellone a eliminazione diretta con gare secche. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta su DAZN, oltre che sui canali Twitch e YouTube della competizione.

Il tabellone presenta sfide incrociate tra alcune delle principali realtà del campionato. Sul lato sinistro, Bologna FC 1909 Esports affronta Parma Esports, con la vincente che sfiderà il Torino FC Esports prima di un possibile incrocio con il Cagliari. Nello stesso lato si sfidano anche Udinese Esports e Juventus, con il Pisa SC Esports in attesa per l’accesso ai quarti contro il Sassuolo.

Sul lato destro, Genoa Esports sfida ACF Fiorentina Esports, mentre il Napoli eSports attende la vincente per giocarsi un posto contro il Como. Completa il quadro la sfida tra US Lecce Esports e U.S. Cremonese IGP, con la AS Roma Esports pronta ad affrontare chi passerà il turno per accedere ai quarti contro l’Hellas Verona.

Oltre al titolo italiano, la competizione assegna anche posti per i tornei internazionali. I quattro semifinalisti si qualificano alla eChampions League in programma a metà maggio, mentre le due squadre finaliste ottengono l’accesso diretto al World Championship previsto a luglio.

Il 2 maggio è previsto anche un evento aperto al pubblico, con i visitatori di COMICON che potranno salire sul palco e sfidare i pro player della competizione. L’appuntamento si sviluppa nell’arco di tre giorni, trasformando l’area esports in uno dei punti più seguiti della manifestazione.