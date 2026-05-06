Mare Fuori 6: terzo e quarto episodio, trame e colpi di scena su Rai 2
Questa sera Rai 2 trasmette i terzo e quarto episodio di Mare Fuori 6, con i giovani dell'Ipm di Napoli alle prese con amori segreti, fughe e traumi familiari che complicano le loro vite dietro le sbarre.
Mercoledì 6 maggio Rai 2 manda in onda i terzo e quarto episodio di Mare Fuori 6. I ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Napoli affrontano tensioni quotidiane tra carcere e speranze esterne.
Dobermann porta avanti la relazione nascosta con Sonia. Pino riceve una notizia shock da Alina. Annarella rivive un trauma d'infanzia legato a sua sorella Sharon, che si avvicina a Tommaso. Lui prova a convincere Rosa della verità sulla sparatoria che l'ha coinvolta.
A casa di Massimo, Maria crea problemi con i suoi ricordi dolorosi. Sofia setaccia la città per trovare Lorenza, senza sapere che la figlia finisce in guai con due fuggitivi di Milano.
Nel quarto episodio Rosa lotta con i suoi dubbi, mentre Tommaso confessa tutto. Arriva Patrizio Oliva, maestro di pugilato famoso, che propone ai detenuti un'opportunità nello sport. Marta la sfrutta per i suoi obiettivi.
Sofia impazzisce d'ansia per la fuga di Lorenza coi milanesi; Beppe la sostiene, ma lei scarica la rabbia in istituto. Alina sceglie il suo cammino con aiuto inaspettato. Marika reagisce con forza, un'alleanza solida trema e Carmela apprende una verità crudele.
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