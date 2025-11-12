Chi l'ha visto torna stasera su Rai 3 con nuovi casi e colpi di scena

Stasera, mercoledì 12 novembre, alle 21.20 su Rai 3 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il programma di cronaca e attualità condotto da Federica Sciarelli. Anche questa settimana, la trasmissione si concentra su storie di scomparsi, misteri irrisolti e casi che chiedono ancora giustizia.

Tra i servizi in primo piano, quello dedicato a Mara Favro. La donna, secondo i familiari e lo stesso indagato Luca Milione, sarebbe stata uccisa. “Non sono stato io”, ha dichiarato l’uomo, suo datore di lavoro. Tuttavia, restano i dubbi su altri uomini che l’avevano contattata. I parenti di Mara si sono opposti all’archiviazione del caso, mentre la Procura continua a sostenere la tesi del suicidio. Per i familiari, però, Mara era serena e pronta a ricominciare la sua vita.

Un’altra storia toccante riguarda Magic, un cane che ha permesso di ritrovare il suo padrone scomparso. L’animale è stato rintracciato alla stazione di Pietra Ligure, ma viveva fino a poco tempo fa in una roulotte a Cagliari insieme a René, il suo proprietario. Come è arrivato in Liguria? E soprattutto, dove si trova René? Grazie all’aiuto della Croce Rossa e alla solidarietà dei telespettatori, la storia si avvia verso un lieto fine: cane e padrone potranno presto riabbracciarsi.

Infine, le telecamere di “Chi l’ha visto?” seguono le tracce di Salvatore Del Campo, ancora latitante dopo essersi tolto il braccialetto elettronico. L’uomo è imputato per lesioni, stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna. Una lettera giunta in redazione potrebbe fornire nuovi elementi per rintracciarlo.