Che Dio ci aiuti, ultima puntata il 15 maggio su Rai 1: anticipazioni e colpi di scena

Va in onda questa sera, giovedì 15 maggio, l’ultima attesissima puntata della stagione di Che Dio ci aiuti, in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il finale, inizialmente previsto per l'8 maggio, è stato rimandato a causa della diretta per l’elezione di Papa Leone XIV.

Anticipazioni dell’episodio finale

Secondo le anticipazioni ufficiali, il medico incaricato della cura di Cristina fornisce ad Azzurra un’informazione errata sulle sue condizioni di salute, lasciandole intendere che siano gravi. Preoccupata, Azzurra chiede a Cristina di riposarsi e affidarsi al supporto di Pietro. Questa situazione spinge Cristina a riflettere profondamente sul suo futuro e sulla possibilità di restare alla Casa del Sorriso.

Nel frattempo, Suor Angela si concentra su una delicata indagine legata a una rete di sfruttamento minorile. Al suo fianco ci sono Lorenzo e Azzurra, impegnati nel sostenerla. Ma questo percorso fa emergere in Azzurra un dubbio profondo: il suo contributo sta davvero lasciando un segno?

A rendere il finale ancora più intenso è Corrado, che condivide con Melody una notizia inaspettata e potenzialmente decisiva per la loro storia e il loro futuro insieme.