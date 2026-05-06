Rafael Jodar a Roma, il giovane spagnolo incanta al Foro Italico e sfida i big del torneo

Rafael Jodar arriva agli Internazionali d’Italia 2026 dopo i quarti a Madrid persi contro Sinner, attirando attenzione per il talento mostrato e gli allenamenti al Foro Italico seguiti da molti spettatori.

Il Masters 1000 di Roma prende il via mercoledì 6 maggio e tra i protagonisti più osservati c’è Rafael Jodar, giovane spagnolo che si affaccia al tabellone principale con aspettative crescenti. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Madrid, dove si è arreso a Jannik Sinner, il 19enne ha iniziato la sua preparazione sui campi del Foro Italico attirando subito curiosità e pubblico.

Durante una sessione di allenamento, numerosi appassionati si sono fermati a osservare i suoi colpi. Tra gli spalti improvvisati si sono rincorse domande e commenti, con chi chiedeva informazioni sul suo nome e chi rispondeva con convinzione sulla sua qualità. Il suo gioco, fatto di accelerazioni e risposte precise, ha colpito gli spettatori presenti.

Classe 2006, Jodar occupa attualmente la 42ª posizione del ranking ATP, il miglior risultato della sua carriera. Cresciuto tennisticamente tra Spagna e Stati Uniti, ha scelto di formarsi alla University of Virginia, confrontandosi con un livello competitivo elevato prima di dedicarsi completamente al professionismo.

La decisione di lasciare il college, presa circa un anno fa, ha prodotto risultati concreti. Nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger su cemento, guadagnando posizioni in classifica e partecipando alle Next Gen ATP Finals, dove si è messo in mostra tra i migliori giovani del circuito.

Nel 2026 ha fatto il suo ingresso nei tornei ATP, sorprendendo a Miami con un percorso partito dalle qualificazioni e concluso al terzo turno, dopo le vittorie su Hanfmann e Vukic e la sconfitta contro Etcheverry. Il salto di qualità è arrivato però a Madrid, con un cammino fino ai quarti che ha confermato il suo potenziale.