Achille Lauro gira il video di Amor a Roma: fan in delirio al Foro Italico

Achille Lauro ha girato oggi a Roma il videoclip del suo nuovo brano "Amor", dedicato alla Capitale. Le riprese si sono svolte nel pomeriggio al Foro Italico, dove centinaia di fan si sono radunati per partecipare alle riprese. Lauro aveva annunciato l'evento sui social, invitando i suoi seguaci a unirsi a lui per celebrare la città eterna.

I partecipanti, vestiti prevalentemente di nero e con sciarpe bianche e nere recanti la scritta "Abbracciami Amor", hanno accolto l'artista intonando alcune delle sue canzoni più celebri, tra cui "Amore disperato" e "16 marzo". Lauro è arrivato intorno alle 16:30 sulle note del brano sanremese "Incoscienti giovani". Durante le riprese, i fan hanno cantato insieme quello che sembra essere il ritornello del nuovo brano, culminando con le parole "abbracciami amor".

Verso le 17:00, durante una pausa, l'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha dato il benvenuto all'artista. Le riprese sono proseguite fino alle 18:30 circa, quando Lauro ha lasciato il Foro Italico in un corteo su due ruote per le vie della città, seguito da decine di motorini. In serata, il set si è spostato a Piazza di Spagna per ulteriori riprese.

"Amor" farà parte dell'album "Comuni mortali", la cui uscita è prevista per il 18 aprile. Il titolo del brano è un anagramma di "Roma", sottolineando l'omaggio dell'artista alla sua città natale.

