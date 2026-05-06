TIM Battiti Live Spring, stasera su Canale 5 con Michelle Hunziker e tanti ospiti musicali
Michelle Hunziker torna in tv con TIM Battiti Live Spring, nuovo appuntamento del 6 maggio su Canale 5 con una lunga lista di artisti italiani pronti a esibirsi sul palco.
Nuova serata dedicata alla musica su Canale 5 con TIM Battiti Live Spring, in onda mercoledì 6 maggio. Alla guida dello show tornano Michelle Hunziker e Alvin, protagonisti di una puntata ricca di esibizioni dal vivo e ospiti di primo piano della scena italiana.
Sul palco si alterneranno artisti molto diversi tra loro per stile e generazioni. Tra i nomi più attesi figurano Emma, J-Ax e Francesco Gabbani, affiancati da Alfa, Geolier e Fedez. Spazio anche a The Kolors e Raf, insieme a Samurai Jay ed Elettra Lamborghini.
Nel corso della serata sono previsti anche gli interventi musicali di Ermal Meta, Sal Da Vinci, Rkomi e Dargen D’Amico. A questi si aggiungono Sayf, Clara, Enrico Nigiotti ed Eddie Brock, oltre a Nicolò Filippucci e Federica Abbate.
Completano il cast della puntata i Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Welo e Petit, pronti a portare sul palco i loro brani davanti al pubblico televisivo.
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