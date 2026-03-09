Michelle Hunziker pronta per Battiti Live Spring mentre Ilary Blasi passa al Grande Fratello Vip

Michelle Hunziker condurrà Battiti Live Spring mentre Ilary Blasi sarà impegnata con il Grande Fratello Vip. Il cambio alla guida dello show musicale racconta anche la storia di un’amicizia nata lentamente tra studio televisivo e una vacanza in Sardegna.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi condividono da anni il mondo della televisione, ma nei prossimi mesi le loro strade professionali prenderanno direzioni diverse. In primavera la conduttrice svizzera guiderà Battiti Live Spring, versione primaverile del festival musicale, mentre Blasi tornerà su Canale 5 con una nuova edizione del reality dedicato ai vip.

Il programma musicale sarà registrato a Ferrara e vedrà Hunziker sul palco insieme ad Alvin. Nelle serate previste saliranno oltre quaranta artisti tra i più noti della scena italiana. Tra i nomi già annunciati figurano Annalisa, Sal Da Vinci, Geolier, Fedez, Marco Masini, Tommaso Paradiso, Alfa, Emma, Noemi, Sayf, Bresh e Samurai Jay.

Nella stessa città arriverà anche un altro show televisivo. Dopo il festival musicale, infatti, Piazza Trento e Trieste ospiterà la nuova versione di Super Karaoke, storico format televisivo che tornerà in onda con una veste aggiornata e sempre con Michelle Hunziker alla conduzione.

Dietro questo possibile passaggio di consegne televisivo c’è anche un rapporto personale costruito con il tempo. Le due presentatrici non si sono legate subito. «Ci siamo annusate per un po’», ha raccontato Blasi parlando dei primi anni di conoscenza. Hunziker ha ammesso che all’inizio pensava addirittura di non esserle particolarmente simpatica.

Il primo incontro risale a una serata televisiva su Rai 1, durante il Premio Regia Televisiva. In quell’occasione le due si prepararono insieme prima di scendere sul palco. Negli anni successivi si sono ritrovate spesso negli stessi programmi, con Blasi ospite in alcune trasmissioni condotte da Hunziker.

Il rapporto è cambiato davvero nell’estate del 2021, quando entrambe hanno partecipato a una vacanza in barca in Sardegna organizzata dalla manager Graziella Lopedota. In quel viaggio, insieme anche a Nicola Savino, le due hanno iniziato a frequentarsi con maggiore naturalezza e a conoscersi lontano dalle telecamere.

Negli ultimi anni la stima reciproca è diventata sempre più evidente. Nel 2024 Hunziker, ospite a Verissimo, ha definito Blasi una donna autentica e diretta, ricordando come abbia mostrato eleganza anche nei momenti personali più difficili. Un legame nato senza fretta e cresciuto tra lavoro, incontri casuali e un’estate che ha cambiato tutto.