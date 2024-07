Ascolti tv - a 'Battiti Live' su Canale 5 il prime time di lunedì 15 luglio

000 telespettatori pari a uno share del 16,7% 000 telespettatori e uno share del 7,65% Fuori dal podio su Rai3 'Kilimangiaro Estate' ha interessato 694.

Su Canale 5 'The Wall' ha invece conquistato 1894000 telespettatori pari a uno share del 16,7%

Spettacolo - Canale 5 con 'Battiti Live' ha vinto il prime time di ieri sera, lunedì 15 luglio, con 2.351.000 telespettatori e uno share del 21,95%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Mina Settembre' vista da 1.789.000 telespettatori pari al 12,7% di share. Terzo gradino del podio per Italia1 con 'Chicago PD' che ha realizzato 1.015.000 telespettatori e uno share del 7,65%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Mina Settembre' vista da 1.789.000 telespettatori pari al 12,7% di share. Terzo gradino del podio per Italia1 con 'Chicago PD' che ha realizzato 1.015.000 telespettatori e uno share del 7,65% Fuori dal podio su Rai3 'Kilimangiaro Estate' ha interessato 694.000 telespettatori pari a uno share del 4,8% mentre su Retequattro 'Quarta Repubblica' è stata seguita da 651.000 telespettatori (share del 5,85%). Su Rai2 la serie Panda ha totalizzato 629.0

00 telespettatori e uno share del 4,05% mentre su La7 la replica di 'PiazzaPulita 100 minuti – Autostop' è stata vista da 607.000 telespettatori raggiungendo uno share del 4,38%. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con il film 'Breakdown – La trappola', seguito da 422.000 telespettatori (share del 2,96%) e Tv8 con 'Victoria Cabello: viaggi pazzeschi' visto da 313.000 telespettatori (share del 2,10%). Nella fascia preserale, sempre leader 'Reazione a catena' sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini che ha raggiunto il 25,5% di share superando i 3 milioni di spettatori (3 milioni 87 mila). Su Canale 5 'The Wall' ha invece conquistato 1.894.000 telespettatori pari a uno share del 16,7%. In access prime time 'Techetechetè' su Rai1 ha ottenuto il 15,9% di share e 2.569.000 telespettatori mentre 'Paparissima Sprint' su Canale 5 ha registrato 2.811.000 telespettatori e uno share del 17,39%.