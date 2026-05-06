Michela Magalli si racconta, tra lavoro da clown per adulti e il rapporto con il padre Giancarlo

Michela Magalli racconta a Fanpage il suo percorso fuori dalla TV e il rapporto con il padre Giancarlo, segnato anche dalla malattia. Tra lavori insoliti e vita privata libera, emergono episodi curiosi e momenti difficili vissuti in famiglia.

Michela Magalli è cresciuta in un ambiente fuori dal comune, dove nomi come Raffaella Carrà e Pippo Baudo facevano parte della quotidianità. Figlia del conduttore Giancarlo Magalli, ha deciso però di seguire una strada lontana dal mondo dello spettacolo, costruendo il proprio percorso senza scorciatoie.

Durante gli anni del liceo artistico, il cognome che porta è stato anche motivo di tensioni. Una compagna la accusò di ottenere voti alti solo per il legame familiare, episodio che Michela ricorda ancora oggi. Con il tempo ha trovato una sua sicurezza, sottolineando di non aver mai lavorato in televisione né ricevuto aiuti dal padre, che ha sempre preferito lasciarle piena autonomia.

La sua esperienza lavorativa è stata variegata. Ha collaborato nella farmacia della famiglia materna occupandosi di grafica e comunicazione, affiancando attività come il dog sitting e la distribuzione di volantini. La svolta è arrivata con un’attività particolare, quella di clown per adulti. Durante eventi e feste propone giochi di magia, carte e spettacoli con bolle di sapone, un lavoro che descrive come divertente e fuori dagli schemi.

Anche la notorietà del padre ha portato situazioni insolite, soprattutto sui social. Michela racconta con ironia le richieste ricevute da alcuni utenti, tra cui feticisti che chiedono foto dei piedi del conduttore con indicazioni molto precise. Episodi che aggiungono un lato curioso alla vita familiare.

Il legame con Giancarlo Magalli è stato messo alla prova dalla malattia. Quando al conduttore è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, Michela ha affrontato giorni di forte tensione. I medici le avevano prospettato un quadro critico senza cure immediate, ma lei ha scelto di non dirgli subito tutta la verità per non aggravare la sua ansia. Solo dopo il miglioramento delle condizioni ha condiviso con lui la gravità della situazione.

Per quanto riguarda la vita privata, Michela parla apertamente delle sue scelte. Non desidera sposarsi né avere figli e rivendica una visione libera delle relazioni. Se prova interesse per una persona, non fa differenze di genere, seguendo esclusivamente ciò che sente.