Giancarlo Magalli racconta il rimedio contro la calvizie e la battuta su Berlusconi in tv

Giancarlo Magalli racconta un aneddoto sulla caduta dei capelli e cita una vecchia regola attribuita a Berlusconi, scatenando la reazione di Caterina Balivo in studio durante la trasmissione.

Nel corso della trasmissione La volta buona, il tema della perdita dei capelli è stato affrontato con leggerezza e ironia. Tra gli ospiti, Giancarlo Magalli ha condiviso un episodio personale legato ai tentativi, spesso improbabili, di contrastare la caduta dei capelli.

Il conduttore ha spiegato di non aver mai vissuto la calvizie come un problema centrale nella sua vita. Ha però ammesso di aver ceduto una sola volta alla tentazione di provare un rimedio considerato efficace. «Sono andato fino in Ungheria per comprare un liquido miracoloso», ha raccontato, ricordando il viaggio fatto insieme a un’amica attrice.

Una volta acquistati circa venti flaconi del prodotto, il ritorno si è trasformato in un imprevisto poco piacevole. «Mi sono esplosi tutti in valigia durante il volo», ha detto Magalli, aggiungendo un dettaglio che ha strappato qualche sorriso in studio: il liquido era a base di cipolla, e l’odore è rimasto sui vestiti per diversi giorni.

Partendo da questo episodio, il discorso si è spostato sul mondo della televisione di qualche anno fa. Magalli ha lanciato una battuta che ha attirato l’attenzione del pubblico: «Alla Fininvest dovevano avere tutti i capelli, Berlusconi non voleva persone calve».

Di fronte a questa affermazione, la conduttrice Caterina Balivo ha preso subito le distanze, chiarendo in modo diretto di non essere coinvolta nel commento. «Io non ne so niente, la responsabilità è tua», ha risposto, mantenendo il tono leggero della conversazione.