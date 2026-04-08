Martina Miliddi tra Affari tuoi e vita privata, il rapporto con Stefano De Martino e il ricordo del padre

Martina Miliddi racconta il legame con Stefano De Martino e il successo ad Affari Tuoi nato dalla fiducia del conduttore. La ballerina ricorda anche la perdita del padre e il desiderio di costruire una famiglia.

Martina Miliddi si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie ad Amici, ma è con Affari tuoi che ha consolidato la sua presenza in televisione. La ballerina sarda, oggi 25enne, è diventata uno dei volti del programma di Rai 1, scelta direttamente da Stefano De Martino che ha puntato su di lei dopo averla vista nel talent.

Il rapporto con il conduttore è cresciuto nel tempo, trasformandosi in una collaborazione solida. Martina ricorda quando De Martino era tra i giudici del serale di Amici e racconta di aver ricevuto da lui una proposta inattesa mentre si trovava alle Seychelles. Senza esitazioni, ha deciso di rientrare subito in Italia per iniziare questa nuova esperienza, parlando di un legame basato su stima e fiducia reciproca.

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Negli ultimi mesi il suo volto è diventato familiare al pubblico televisivo, che ogni sera la segue durante il programma. Il suo percorso, inizialmente segnato anche da critiche, si è trasformato in un successo concreto grazie alla costanza e alla visibilità ottenuta in prima serata.

Martina ha chiarito anche i paragoni con Samira Lui, spesso accostata a lei. La ballerina riconosce il valore della collega, ma sottolinea come le loro strade professionali siano diverse, evidenziando di essere ancora all’inizio del proprio percorso rispetto a una carriera già più strutturata.

Dietro l’immagine solare, però, resta una ferita profonda legata alla scomparsa del padre Antonio, morto in un incidente quando lei aveva nove anni. Un evento che ha segnato la sua crescita, ma che oggi vive come una presenza costante: Martina racconta di sentire ancora la protezione del padre, come se fosse sempre al suo fianco.

Nella vita privata può contare sulla relazione con Simone Nicolasco, ballerino conosciuto come Spillo. Accanto a lui immagina il futuro e non nasconde il desiderio di diventare madre, vedendo già nella coppia una vera famiglia.