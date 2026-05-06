Chi l'ha visto?, il caso Garlasco torna in diretta con nuove ipotesi su Andrea Sempio

Federica Sciarelli riporta in tv il caso Chiara Poggi mentre la Procura indica Andrea Sempio come possibile responsabile dell’omicidio. La puntata approfondisce nuovi elementi e testimonianze legate all’inchiesta.

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 6 maggio, con Chi l’ha visto? in onda alle 21.20 su Rai 3. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli dedica ampio spazio al delitto di Garlasco, concentrandosi sugli ultimi sviluppi dell’indagine sulla morte di Chiara Poggi.

Secondo quanto emerge dagli atti della Procura di Pavia, l’ipotesi più recente indica in Andrea Sempio l’autore del delitto, che sarebbe avvenuto senza complici dopo un tentativo di approccio respinto dalla giovane. Gli inquirenti stanno analizzando il passato dell’uomo, soffermandosi su alcune conversazioni ritenute rilevanti. Tra queste, messaggi in cui Sempio parlerebbe di una forte ossessione nei confronti di una ragazza, elemento ora al vaglio degli investigatori.

Nel corso della puntata vengono affrontati anche altri passaggi dell’inchiesta. Sono state raccolte informazioni dalle gemelle Cappa e dal fratello della vittima, audizioni che potrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti ancora poco definiti della vicenda.

Spazio poi al caso ancora aperto di Campobasso, dove una donna e sua figlia sono morte in circostanze non chiarite. A quattro mesi dai fatti, gli investigatori sono tornati nell’abitazione di Pietracatella per sequestrare dispositivi non ancora acquisiti, tra cui telefoni, computer e router. L’obiettivo è ricostruire come la ricina possa essere stata introdotta nella casa e individuare eventuali responsabilità.

La trasmissione si occupa anche dell’omicidio di Pamela Genini, ex modella trovata senza vita a Milano. Le indagini si concentrano sul cimitero dove è stata sepolta, cercando di stabilire quando la sua tomba sia stata violata e chi fosse solito frequentare quel luogo. In onda anche testimonianze inedite raccolte dalla redazione.

Durante la diretta non mancano gli appelli dei familiari di persone scomparse e le segnalazioni dei telespettatori, da sempre parte centrale del programma.