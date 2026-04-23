Caso Garlasco, nuovi audio riaprono la pista su Andrea Sempio e ipotesi di pressioni sulle indagini

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco con un esposto depositato a Milano che punta su Andrea Sempio e ipotizza pressioni sulle indagini. Al centro alcune registrazioni audio recenti che delineano uno scenario alternativo.

Un nuovo elemento riporta l’attenzione sul delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, con il deposito di un esposto alla Procura generale di Milano. Il documento include diverse registrazioni audio che delineerebbero una possibile pista alternativa, ancora una volta legata alla figura di Andrea Sempio.

Il materiale è stato presentato dallo studio legale Gasperini Fabrizi, che ha accompagnato gli audio con una ricostruzione dettagliata per chiarire il contesto e il possibile peso investigativo delle conversazioni. Le registrazioni, raccolte nel corso del 2026, sarebbero state acquisite in modo informale e riguarderebbero dialoghi tra più soggetti.

Secondo quanto emerge dai contenuti, si farebbe riferimento a tentativi di influenzare il corso delle indagini, con accenni a pressioni esercitate per orientare gli accertamenti in una direzione precisa. Gli elementi raccolti aprirebbero così uno scenario differente rispetto a quello finora consolidato dalla giustizia.

La pista alternativa ipotizzata coinvolgerebbe più persone e si affiancherebbe alla posizione già nota di Sempio, indagato insieme ad Alberto Stasi nell’ipotesi di omicidio in concorso. Le nuove registrazioni potrebbero ora essere valutate dagli inquirenti per verificare la loro attendibilità e il loro eventuale impatto sul quadro complessivo.

Del contenuto degli audio si era già parlato in precedenza in ambito televisivo, ma solo con il deposito ufficiale il materiale entra formalmente nel circuito giudiziario, offrendo nuovi spunti per ulteriori accertamenti.