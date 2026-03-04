Chi l'ha visto torna su Rai 3 con il caso di Gessica Disertore

Federica Sciarelli torna con Chi l’ha visto e riapre il caso di Gessica Disertore. La giovane chef trovata morta dopo aver assunto fentanyl lavorava su una nave da crociera e per la famiglia non si tratta di suicidio. In studio anche gli sviluppi sui casi Garlasco e Rogoredo.

Mercoledì 4 marzo in prima serata su Rai 3 torna Chi l’ha visto? con la conduzione di Federica Sciarelli. Al centro della puntata la morte di Gessica Disertore, giovane chef impegnata su una nave da crociera. La ragazza, entusiasta del lavoro appena iniziato, è stata trovata senza vita dopo aver ingerito fentanyl.

Ai genitori è arrivata una telefonata con una spiegazione netta: suicidio. La famiglia però non accetta questa ricostruzione e ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione. Secondo quanto emerso, la quantità di fentanyl assunta da Gessica avrebbe provocato una sedazione profonda, tale da impedirle di muoversi o reagire.

Proprio questo elemento alimenta i dubbi dei familiari, convinti che dietro la morte della giovane possano esserci circostanze diverse da quelle ipotizzate finora. La trasmissione proverà a chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al decesso e se ci siano dettagli rimasti finora in ombra.

Nel corso della serata si tornerà anche sul caso di Garlasco. Le nuove consulenze tecniche hanno portato a rileggere la scena del crimine legata all’omicidio di Chiara Poggi. Nei primi giorni dopo il delitto, la madre della vittima aveva espresso sostegno ad Alberto Stasi, arrivando a confortare telefonicamente lui e la madre. Un atteggiamento che cambiò poco dopo.

Spazio infine alla vicenda dell’assistente capo Cinturrino e all’omicidio di Rogoredo. Il programma mostrerà di nuovo il filmato in cui il poliziotto prende del denaro dalla cover del cellulare di un ragazzo tunisino fermato. In molti telespettatori, ascoltando l’audio diffuso in precedenza, hanno percepito la parola “droga”. In studio verrà trasmessa anche la registrazione ripulita per capire chi pronunci la frase “mettila da parte” e a cosa si riferisca.