Papa Leone XIV replica a Trump, la Chiesa condanna ogni forma di male e difende i più deboli

Papa Leone XIV risponde a Donald Trump dopo le accuse sulle armi nucleari e difende la posizione della Chiesa contro ogni forma di violenza, ribadendo il ruolo a favore dei più deboli durante l’udienza in piazza San Pietro.

All’udienza generale in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha ribadito con decisione la posizione della Chiesa contro ogni forma di male. Le sue parole arrivano a poche ore dalle critiche del presidente statunitense Donald Trump, che lo aveva accusato di mettere a rischio cattolici e cittadini.

Il Pontefice aveva già risposto dalla residenza di Castel Gandolfo, ricordando che la Chiesa si oppone da tempo all’uso delle armi nucleari. Ha anche invitato chi lo contesta a farlo con fatti verificabili, senza distorsioni.

Durante la catechesi, Leone XIV ha spiegato che la Chiesa ha il compito di parlare con chiarezza contro tutto ciò che danneggia la vita umana. Ha sottolineato la necessità di schierarsi a favore dei poveri, degli sfruttati e delle vittime di violenze e conflitti, includendo chi soffre sia fisicamente sia interiormente.

Richiamandosi alla dottrina sociale, il Papa ha descritto la Chiesa come una comunità in cammino nella storia, chiamata a leggere gli eventi alla luce del Vangelo. In questo percorso, ha detto, deve denunciare il male e allo stesso tempo indicare una via di salvezza fondata sulla giustizia, sull’amore e sulla pace.

Ha poi ricordato che la Chiesa non è fine a sé stessa, ma uno strumento che rimanda a Cristo e alla promessa di rinnovamento per tutta l’umanità. I credenti, ha aggiunto, vivono la realtà quotidiana tra difficoltà e ingiustizie senza cedere né all’illusione né alla disperazione.

Infine, Leone XIV ha definito la Chiesa come segno concreto della salvezza promessa da Dio, citando la Costituzione Lumen gentium. Non coincide pienamente con il Regno di Dio, ha precisato, ma ne rappresenta l’inizio, in attesa del compimento finale destinato all’umanità e al mondo intero.