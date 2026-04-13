Trump attacca Papa Leone XIV, la politica italiana reagisce e difende il Pontefice

Donald Trump attacca Papa Leone XIV e lo accusa di debolezza per le sue posizioni sulla pace, scatenando reazioni dure dalla politica italiana che difende il Pontefice e condanna le parole del presidente Usa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto accuse dirette a Papa Leone XIV attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social. Nel post, il leader americano ha definito il Pontefice debole nelle scelte di politica estera e ha sostenuto che la sua presenza in Vaticano sarebbe legata alla sua vittoria elettorale.

Le parole del presidente hanno provocato una reazione immediata in Italia. Diversi esponenti politici hanno preso posizione a sostegno del Papa, criticando toni e contenuti dell’intervento. Il vicepremier Matteo Salvini ha invitato Trump a rivedere le proprie dichiarazioni, ricordando il ruolo del Pontefice come guida spirituale e il suo impegno nei processi di pace.

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La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di un comportamento grave, accusando Trump di oltrepassare ogni limite con attacchi rivolti a chi promuove valori come dignità e convivenza. Anche Pier Ferdinando Casini ha espresso una netta condanna, definendo le parole del presidente americano inaccettabili.

Dalla maggioranza e dall’opposizione arrivano valutazioni simili. Deborah Bergamini, responsabile Esteri di Forza Italia, ha sottolineato come l’azione di Papa Leone XIV a favore della pace rappresenti un punto di riferimento in una fase internazionale segnata da conflitti e crisi sociali. Secondo Bergamini, questo impegno merita rispetto e sostegno.

La senatrice Raffaella Paita ha parlato di un ulteriore superamento dei limiti da parte di Trump, mentre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ribadito la vicinanza della città al Papa, sottolineando il legame storico tra la capitale e il suo vescovo e respingendo gli attacchi rivolti alla sua figura e al suo operato.