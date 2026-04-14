Meloni condanna Trump per gli attacchi a Papa Leone XIV, tensioni politiche in Italia

Giorgia Meloni critica Donald Trump dopo gli attacchi a Papa Leone XIV legati alla posizione sull’Iran, mentre il Pontefice prepara il viaggio in Africa. Scontro politico acceso in Italia tra governo e opposizioni.

La sera del 13 aprile la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta per criticare le parole pronunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro Papa Leone XIV. Il leader americano aveva definito il Pontefice “debole contro il crimine” e troppo indulgente verso l’Iran, dichiarando di non essere un suo sostenitore.

Meloni ha respinto queste affermazioni, ricordando il ruolo del Papa come guida della Chiesa cattolica e ribadendo che il suo compito resta quello di promuovere la pace e condannare ogni guerra. Nello stesso intervento ha espresso sostegno al viaggio apostolico del Pontefice, che lo porterà per la prima volta in Africa, con tappe in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale.

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Nel suo messaggio, la premier ha sottolineato che l’Italia continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione con il continente africano e sostenere stabilità e sviluppo. Ha inoltre augurato che la missione del Papa possa contribuire a favorire la risoluzione dei conflitti e offrire sostegno alle comunità cristiane locali.

Le dichiarazioni di Trump hanno provocato una dura reazione anche dalle opposizioni. La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha definito gli attacchi “gravissimi e senza precedenti”, collegandoli a una visione politica che non tollera richiami alla pace e alla dignità umana.

Dalla Camera, il deputato Andrea Casu ha chiesto una presa di posizione netta del governo italiano, parlando di un’offesa che riguarda non solo il Papa ma anche chi nel mondo si riconosce nel suo messaggio. Il Partito democratico ha inoltre espresso solidarietà al Pontefice e invitato tutte le forze politiche a fare lo stesso.

Anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è intervenuto criticando il silenzio iniziale della premier e definendo le parole del Papa contro la guerra la risposta più efficace alle accuse arrivate dagli Stati Uniti.

Critiche sono arrivate pure da Matteo Renzi, che ha attaccato Trump per aver diffuso sui social un’immagine in cui appare vestito da Papa, giudicata offensiva dai credenti e fuori luogo. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha parlato di un comportamento che richiederebbe una reazione diplomatica più forte da parte dell’Italia.

Nel frattempo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Pontefice in occasione della sua missione africana, richiamando il valore dei suoi appelli alla pace, all’unità e alla fraternità in una fase segnata da conflitti e tensioni globali.

Trump, interpellato dai giornalisti, ha confermato le sue posizioni senza fare passi indietro, accusando il Papa di essere troppo liberale e di non sostenere con sufficiente decisione la lotta alla criminalità, arrivando anche a criticare la sua linea sul rischio nucleare legato all’Iran.