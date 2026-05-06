Furti ai parchimetri a Kempten, coppia incassa quasi 2 milioni in dieci anni

Un uomo di Kempten ha ammesso di aver rubato denaro dai parchimetri sfruttando l’accesso ai sistemi comunali. In dieci anni, insieme alla moglie, ha accumulato quasi 2 milioni di euro con centinaia di colpi mirati.

Per anni ha svuotato i parchimetri della città senza attirare sospetti. Un quarantenne tedesco, ex dipendente comunale, ha confessato di aver sottratto insieme alla moglie una somma vicina ai due milioni di euro. I colpi si sono susseguiti con regolarità, sempre seguendo uno schema preciso e sfruttando informazioni interne.

I fatti si sono svolti a Kempten, in Baviera, dove la coppia avrebbe portato a termine centinaia di furti. Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2025 sarebbero stati sottratti circa 1,3 milioni di euro con oltre 300 episodi documentati. Già negli anni precedenti, a partire dal 2015, l’uomo avrebbe accumulato altri 600mila euro, ma quei reati non sono più perseguibili.

Il sistema era semplice. Il mercoledì era previsto lo svuotamento delle macchine, così la sera prima l’uomo selezionava i dispositivi più “ricchi” grazie ai dati disponibili nei sistemi informatici del Comune. In altri casi puntava su parchimetri fuori servizio o in manutenzione, meno controllati. All’inizio si limitava a piccoli importi, poi i prelievi sono aumentati fino a diventare abituali.

A far scattare le indagini è stata la banca della coppia, insospettita dai continui versamenti di monete. Le spiegazioni fornite non hanno convinto e la segnalazione ha portato all’apertura dell’inchiesta. Nel novembre 2025 entrambi sono stati incriminati e posti in custodia cautelare.

Nel frattempo la relazione tra i due si era interrotta già nell’estate dello stesso anno. In occasione della separazione, l’uomo avrebbe consegnato alla ex compagna circa 15mila euro in monetine. Parte del denaro veniva depositata sui conti correnti, mentre il resto veniva convertito in buoni spesa per evitare controlli diretti.

Durante il processo, i dipendenti comunali non hanno saputo chiarire come l’imputato avesse accesso alle chiavi dei parchimetri. Lo stesso uomo ha sostenuto che chiunque avrebbe potuto prenderle dalla cassaforte. Dopo la scoperta dei furti, il Comune ha aggiornato il sistema di gestione introducendo controlli più rigidi.