Ripartizione dei fondi 2x1000: 10 milioni al Pd, oltre 5,5 milioni a Fratelli d'Italia e quasi 3 milioni al M5S

Dieci milioni di euro sono stati destinati al Partito Democratico attraverso il meccanismo del 2x1000. Fratelli d’Italia ha ricevuto oltre 5,5 milioni, mentre il Movimento 5 Stelle si è attestato a quasi 3 milioni. Questi dati emergono dalle dichiarazioni dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023), secondo quanto pubblicato dal Dipartimento delle Finanze.

In totale, 2.053.648 contribuenti, pari al 4,89% del totale, hanno scelto di destinare il 2x1000 dell’Irpef ai partiti politici, generando fondi complessivi per 29,79 milioni di euro. Rispetto alle dichiarazioni dei redditi del 2023 (anno di imposta 2022), i contribuenti erano stati 1,74 milioni, con un totale di 24,058 milioni di euro raccolti.

Il Partito Democratico ha ricevuto il 30,62% delle preferenze, corrispondenti a 10.286.158 euro, in crescita rispetto agli 8,1 milioni raccolti l’anno precedente. Fratelli d’Italia ha ottenuto il 18,62% delle preferenze, incassando 5.658.481 euro, rispetto ai 4,8 milioni dell’anno precedente. Il Movimento 5 Stelle si è classificato al terzo posto con l’11,65% delle preferenze e 2.739.399 euro raccolti, in forte aumento rispetto agli 1,853 milioni del periodo precedente.

Tra gli altri partiti beneficiari, Sinistra Italiana ha ottenuto il 5,47% delle preferenze, pari a 1.422.458 euro, rispetto agli 816.244 euro dell’anno precedente. La Lega per Salvini Premier ha ricevuto il 4,41%, corrispondente a 1.156.933 euro, in lieve aumento rispetto agli 1,106 milioni dell’anno precedente.

