Al Bano replica a Romina Power, scontro su Ylenia e sul passato della loro famiglia

Al Bano Carrisi risponde alle accuse di Romina Power dopo l’intervista televisiva, negando di aver abbandonato la famiglia e ricordando i giorni drammatici della scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans, tra ricerche e tensioni mai superate.

Al Bano Carrisi rompe il silenzio in televisione e replica alle dichiarazioni di Romina Power, tornando su una ferita mai rimarginata: la scomparsa della figlia Ylenia. Ospite a Domenica In, il cantante risponde con tono acceso alle parole pronunciate dall’ex moglie durante un’intervista, spiegando di non aver condiviso affermazioni che lo dipingono come assente nei momenti più difficili.

Il riferimento è alle frasi in cui Romina aveva raccontato di essersi sentita senza sostegno dopo la sparizione della figlia. Al Bano contesta questa versione e ricorda i giorni trascorsi a New Orleans, dove la giovane scomparve nel 1994. «Io ero lì», ribadisce, raccontando di aver partecipato alle ricerche insieme alle forze dell’ordine, frequentando anche zone pericolose nella speranza di trovare una traccia.

Durante la trasmissione viene riproposto un passaggio audio dell’intervista di Romina, in cui lei parla della mancanza di un punto di riferimento accanto a sé. Il cantante reagisce con amarezza e sostiene di aver fatto tutto il possibile per salvare il rapporto e proteggere la famiglia, ormai però già in crisi. «Per me la famiglia resta un valore assoluto», precisa, ricordando un legame durato oltre vent’anni.

Uno dei punti più contestati riguarda l’idea che lui si fosse allontanato per motivi di lavoro. Al Bano respinge con forza questa ricostruzione e chiarisce che in quel periodo lavoravano insieme. «Non me ne sono andato per fare serate», afferma, spiegando di aver preso atto della realtà dopo settimane di ricerche senza risultati.

Il cantante difende anche il proprio ruolo di padre, dichiarando di non meritare accuse simili. «Sono stato un buon padre», insiste, rifiutando ogni insinuazione di disinteresse. Poi torna sul tema centrale, quello della figlia scomparsa, invitando Romina a non alimentare ipotesi che tengono viva una speranza che lui non condivide. Per Al Bano, Ylenia vive solo nel ricordo.

Romina Power, invece, continua a sostenere una versione diversa. In più occasioni ha detto di credere che la figlia sia ancora viva e ha parlato di possibili rapimenti, raccontando anche di aver cercato risposte attraverso persone con presunti poteri soprannaturali. Due visioni opposte che negli anni hanno segnato profondamente il loro rapporto.

Nel corso dell’intervista, Al Bano affronta anche vecchie accuse, tra cui quella di violenza, che respinge categoricamente. Ricorda di aver sofferto molto per queste dichiarazioni e sottolinea come anche i figli e i familiari di Romina abbiano preso le sue difese.

Spazio poi alla vita privata e alla relazione con Loredana Lecciso, che il cantante descrive come una presenza importante per la famiglia, nonostante le difficoltà. Infine, critica il clima che si è creato tra i fan dopo il ritorno sul palco con Romina, parlando di schieramenti e tensioni che, a suo dire, hanno coinvolto anche i figli.