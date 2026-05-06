Hearthstone introduce i set di classe, nuove carte e strategie con Ripristino di Azeroth

Dal 5 maggio Blizzard introduce su Hearthstone i set di classe per rinnovare il gioco, puntando su contenuti mirati per singole classi e nuove strategie più profonde. Il debutto arriva con la patch 35.4 e quattro classi protagoniste.

Dal 5 maggio Hearthstone cambia passo con l’arrivo dei set di classe, una novità pensata per arricchire l’esperienza tra un’espansione e l’altra. Con la patch 35.4 Blizzard affianca ai tradizionali contenuti un sistema più focalizzato, dedicato ogni volta a un gruppo ristretto di classi.

La nuova formula prevede set composti esclusivamente da carte di una singola classe. Ogni ciclo coinvolgerà quattro classi, offrendo un numero maggiore di carte rispetto ai Mini-set e puntando su meccaniche più incisive. Nel corso dell’anno sono previste tre tornate, con aggiornamenti successivi dopo ogni espansione principale.

Il primo ciclo, chiamato Ripristino di Azeroth, coinvolge Druido, Cacciatore, Paladino e Mago, ognuno con uno stile di gioco ben definito. Il Druido si concentra su partite lunghe e gestione delle risorse, sfruttando effetti che maturano nel tempo e premiano la pazienza.

Il Cacciatore costruisce la propria forza attraverso i Famigli Animali, che crescono e si potenziano durante la partita fino a diventare minacce decisive nelle fasi avanzate. Le nuove carte permettono di sviluppare progressivamente alleati sempre più forti.

Il Paladino punta invece sulla quantità, creando e potenziando le Reclute Mano d’Argento per riempire il campo e trasformarlo in un esercito difficile da fermare. Le carte introdotte rafforzano questa strategia, aumentando progressivamente il valore delle unità in gioco.

Il Mago introduce una meccanica inedita basata sulle Linee di Faglia, magie che possono essere migliorate nel tempo. I giocatori potranno ridurne il costo, amplificarne gli effetti o attivarle più volte, costruendo strategie che premiano la pianificazione.

I set di classe sono acquistabili singolarmente al prezzo di 9,99 euro, oppure tramite 1.000 Pietre Runiche o 1.200 Oro. Le carte saranno disponibili anche nelle buste di Cataclisma o ottenibili con la Polvere Arcana. Dopo ogni nuova espansione, Blizzard aggiungerà altri set seguendo lo stesso modello.