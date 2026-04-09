Yu-Gi-Oh Collezione Rarità 5 introduce le nuove carte con illustrazione estesa

Konami lancia la Collezione Rarità 5 per Yu-Gi-Oh con nuove carte a illustrazione estesa pensate per i duellanti, introducendo varianti inedite e carte molto richieste nei tornei attuali.

Konami amplia l’offerta di Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili con l’arrivo della Collezione Rarità 5, un set che riunisce circa 80 carte tra novità e ristampe molto richieste. L’obiettivo è offrire ai giocatori strumenti competitivi aggiornati e allo stesso tempo valorizzare alcune delle carte più amate nel tempo.

All’interno della collezione trovano spazio carte utilizzate nei tornei più recenti insieme a nomi noti ai fan, come Angelo del Chaos, Kashtira Fenrir e Numero C104 Masquerade Orrore Umbral. Il set propone quindi una selezione pensata sia per il gioco competitivo sia per chi cerca pezzi iconici da collezionare.

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Ogni busta contiene cinque carte. Quattro provengono dal pool principale e possono comparire in diverse rarità, tra cui Super Rare, Ultra Rare e Rare Segrete, fino alle versioni più ricercate come Rare Luce Stellare, Rare Segrete Platino e le varianti Ultimate e Collector in stile prismatico, esclusive di questa linea.

La quinta carta è sempre una variant speciale, scelta da un gruppo separato. In questa categoria rientrano le nuove versioni con illustrazioni alternative, caratterizzate da grafiche rinnovate, sfondi modificati e dettagli ingranditi. Molte includono anche frasi in inglese e giapponese, simili a messaggi brevi utilizzati nelle chat.

La principale novità è rappresentata dalle carte con illustrazione estesa, introdotte per la prima volta nel gioco. Dieci carte già note tornano con un design ampliato che occupa una porzione maggiore della carta, tra cui Dragone Nero Occhi Rossi, Kurikara Divincarnata, Super Polimerizzazione ed Epurazione Dominus.

Queste versioni speciali sono distribuite insieme alle altre varianti disponibili nel quinto slot delle buste, rendendo ogni apertura imprevedibile e aumentando il valore collezionistico dell’intero set.