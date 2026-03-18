Cataclisma arriva in Hearthstone con nuove carte e Alamorte giocabile

Alamorte torna protagonista in Hearthstone con Cataclisma, nuova espansione che introduce 135 carte e meccaniche inedite. I giocatori possono impersonarlo per la prima volta e scatenare abilità distruttive direttamente sul campo.

Con l’arrivo di Cataclisma, Hearthstone amplia il proprio universo con 135 carte inedite e un sistema di gioco rinnovato. L’espansione porta sul tavolo nuove dinamiche, creature gigantesche e una forte presenza degli Stormi dei Draghi, rendendo le partite più aggressive e imprevedibili.

La novità più evidente è l’introduzione della carta eroe Alamorte il Devastamondi, disponibile per Sciamano e Guerriero. Per la prima volta i giocatori non si limitano a fronteggiare il celebre drago, ma possono trasformarsi in lui e scegliere tra diverse abilità distruttive, dando vita a veri e propri scenari apocalittici durante la partita.

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Tornano anche i servitori con abilità Colosso, unità fuori scala che occupano più spazi del campo grazie alle loro appendici separate. Sei nuovi tenenti affiancano Alamorte, ognuno composto da più parti che agiscono in sinergia e ampliano la presenza sul tabellone.

Debutta poi Proclamazione, una meccanica che consente di evocare Soldati legati ai Colossi. Queste unità replicano le capacità delle appendici, anticipando l’impatto delle creature più grandi e preparando il terreno per fasi di gioco sempre più intense.

Tra le novità spicca anche Spaccatura, che divide alcune carte in due frammenti quando entrano in mano. Ogni parte può essere usata separatamente, ma riunirle permette di ottenere un effetto combinato più potente, aggiungendo una componente strategica alla gestione delle risorse.

Per facilitare l’ingresso nell’espansione, i giocatori possono utilizzare gratuitamente tutte le carte di “Nel Sogno di Smeraldo” e “La Città Perduta di Un’Goro” per l’intera durata dell’evento. Le versioni, incluse quelle dorate, sono disponibili senza costi e consentono di costruire mazzi completi fin da subito.