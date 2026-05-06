Neymar colpisce Robinho Jr in allenamento, lite dopo un dribbling e tensione nel Santos

Neymar aggredisce in allenamento il figlio di Robinho dopo un dribbling subito, episodio che ha scatenato tensioni nello spogliatoio e richieste di provvedimenti da parte della famiglia del giovane attaccante.

Un episodio acceso ha coinvolto Neymar durante una sessione di allenamento con il Santos, dove il fuoriclasse brasiliano avrebbe reagito in modo violento nei confronti di un giovane compagno di squadra. Al centro della vicenda c’è Robinho Jr, figlio dell’ex attaccante del Milan, protagonista di una giocata che avrebbe fatto perdere la calma al capitano.

Tutto sarebbe nato da un dribbling riuscito ai danni di Neymar. Un gesto tecnico normale in campo, ma che avrebbe irritato il numero dieci. Dopo un primo richiamo a contenere l’entusiasmo, la situazione è degenerata rapidamente, trasformandosi da confronto verbale a scontro fisico.

Secondo quanto ricostruito, la discussione si è accesa in pochi secondi fino a sfociare in una colluttazione. Neymar avrebbe reagito colpendo il giovane attaccante e facendolo cadere a terra. Solo l’intervento immediato dei compagni ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Dopo l’episodio, Neymar avrebbe contattato direttamente il ragazzo per scusarsi, estendendo le scuse anche ai familiari. Un gesto che però non ha chiuso la questione. La famiglia di Robinho Jr chiede infatti una presa di posizione pubblica e un intervento concreto da parte della società.

Il team che segue il giovane calciatore ha inviato una diffida formale al Santos, chiedendo chiarimenti e l’accesso alle immagini dell’accaduto. Tra le richieste anche eventuali provvedimenti disciplinari e una valutazione sulla posizione del giocatore all’interno del club.

Nel frattempo, il Santos ha avviato verifiche interne sull’episodio. La dirigenza sta esaminando quanto accaduto e non esclude possibili sanzioni nei confronti del capitano.