Neymar: possibile ritorno al Santos dopo l'esperienza in Arabia Saudita

Neymar, attualmente in forza all'Al-Hilal in Arabia Saudita, potrebbe fare ritorno al Santos, il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha dichiarato di avere un "progetto concreto" per riportare il giocatore in Brasile. Neymar ha collezionato 225 presenze e segnato 136 gol con il Santos prima di trasferirsi al Barcellona nel 2013.

Il suo contratto con l'Al-Hilal scadrà a luglio, ma potrebbe rescindere anticipatamente, aprendo la strada a un possibile ritorno al Santos già a gennaio. Tuttavia, le trattative per una rescissione anticipata sono complesse a causa di clausole finanziarie e impegni di marketing.

Neymar ha disputato solo sette partite con l'Al-Hilal da agosto 2023, a causa di un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi per 12 mesi.

Dopo il ritorno in campo, ha subito un nuovo infortunio muscolare. Recentemente, la presidente del Palmeiras, Leila Pereira, ha smentito l'interesse del club per Neymar, affermando che "questo club non è un centro medico" e aggiungendo che "Neymar andrà al Santos".

