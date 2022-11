Neymar JR. è pronto a entrare in The Sandbox

Il fuoriclasse brasiliano Neymar JR., la superstar del calcio asiatico Son Heung-Min e la leggenda del calcio portoghese Luis Figo saranno tutti presenti nella nuova residenza di NFTSTAR in The Sandbox, il più importante mondo virtuale di gioco decentralizzato e sussidiaria di Animoca Brands.

Il trio di campioni ha firmato un accordo con NFTSTAR per prendere parte al suo piano di costruire una piattaforma sportiva globale integrata nel metaverso per i miliardi di appassionati di sport che hanno anche interesse nel gaming. NFTSTAR intende coinvolgere la comunità globale con regolari incontri, drop esclusivi di NFT e la possibilità di accedere a un’arena sportiva virtuale, attraverso una partnership con il noto creatore di esperienze Web3 Forj, anch’esso di proprietà di Animoca Brands.

Abe Ren, co-fondatore di NFTSTAR dice: “Siamo entusiasti di collaborare con The Sandbox per promuovere il nostro marchio, le celebrità e gli NFT proprietari. Questa collaborazione ci consente di far crescere collettivamente la comunità di appassionati di sport, eSport e videogame”. Sebastien Borget, co-fondatore e COO di The Sandbox prosegue: “Gli sport sono una parte importante della cultura globale, e come tale è un piacere dare il benvenuto a NFTSTAR nel metaverso di The Sandbox mentre continuiamo a far crescere le nostre esperienze e attivazioni basate sullo sport, come il recente Kuniverse con Kun Aguero”.

Loretta Chen, co-fondatrice di Smobler Studios, che si occuperà di creare questa nuova destinazione, spiega: “È l'inizio di un’entusiasmante avventura che includerà avatar, esperienze phygital e la creazione di uno spazio sportivo globale che si espanderà in esperienze di social hub giocabili, incluso uno stadio”

Altre News per: neymarprontoentraresandbox