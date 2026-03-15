Kate Middleton cambia abitudini dopo il tumore e rinuncia all'alcol durante la visita a Londra

Kate Middleton racconta di aver quasi eliminato l’alcol dopo la diagnosi di tumore. Durante una visita con William a est di Londra ha spiegato di dover fare più attenzione alla salute, mentre incontrava cittadini e lavoratori tra birrifici e bancarelle del mercato.

Durante una giornata tra birrifici artigianali e mercati popolari nell’est di Londra, Kate Middleton ha raccontato pubblicamente uno dei cambiamenti più concreti avvenuti dopo la diagnosi di tumore. La principessa del Galles ha spiegato di aver quasi smesso di bere alcolici, scelta legata alla necessità di prestare maggiore attenzione alla propria salute.

La visita, svolta insieme al principe William, è partita dal noto percorso dei birrifici artigianali di Bermondsey. Qui la coppia reale ha incontrato produttori locali e ha partecipato ad alcune dimostrazioni, provando anche a spillare birra. Quando è arrivato il momento dell’assaggio, però, la principessa ha preferito rinunciare spiegando di aver ridotto drasticamente l’alcol dopo la malattia.

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Il tour è proseguito al Borough Market, uno dei mercati alimentari più frequentati della capitale. I due principi si sono fermati tra le bancarelle per aiutare i commercianti: hanno preparato cappuccini, decorato dolci e tagliato formaggi insieme ai venditori. Turisti e clienti hanno osservato con sorpresa il futuro re e la futura regina impegnati dietro il bancone.

Negli stessi giorni la principessa ha compiuto anche un gesto rivolto al Royal Marsden NHS Foundation Trust, l’ospedale oncologico dove è stata curata. Ha inviato un mazzo di narcisi gialli accompagnato da un messaggio scritto a mano dedicato ai pazienti e al personale sanitario, ricordando loro che continua a pensare a chi affronta la malattia.

I narcisi, simbolo del Galles e spesso associati alla rinascita, sono stati fotografati all’interno della struttura. In una delle immagini condivise sui canali ufficiali della principessa compaiono accanto a una paziente durante le cure; in un’altra si vede il biglietto firmato da Catherine.

Il Royal Marsden, fondato nel 1851 e oggi tra i centri oncologici di riferimento nel Regno Unito, conta William e Kate tra i suoi patroni. La coppia reale partecipa regolarmente alle attività legate alla ricerca e all’assistenza dei pazienti seguiti dall’ospedale.