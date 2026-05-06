Red Dead Online, bonus Naturalisti e ricompense aumentate fino al primo giugno

Red Dead Online rilancia i Naturalisti con bonus aumentati per incentivare eventi e attività legate alla fauna fino al primo giugno, offrendo premi esclusivi e moltiplicatori su denaro ed esperienza.

In Red Dead Online torna protagonista il ruolo del Naturalista, con una serie di bonus pensati per chi si dedica allo studio della fauna selvatica. Fino al primo giugno, gli eventi Free Roam come Fotografia naturalistica e Sfida di caccia garantiscono ricompense quadruplicate in RDO$ e punti esperienza, spingendo i giocatori a esplorare e documentare le specie più rare.

Chi completa una sessione di Fotografia naturalistica riceve il Poncho Guerra blu, mentre tutti i Naturalisti attivi nel periodo ottengono la Camicia Rushword nera. Le vendite di campioni fruttano ricompense triple in denaro, PE e avanzamento del ruolo, rendendo più conveniente raccogliere e consegnare materiali agli esperti del settore.

Le attività legate agli animali offrono ulteriori incentivi. Completando missioni di avvistamento si sblocca l’emote Pollo, mentre chi decide di cacciare e vendere pelli pregiate, incluse quelle degli animali leggendari, riceve il Soprabito Clairborn marrone come premio mensile.

Anche le gare entrano nel pacchetto di bonus, con RDO$, Oro e PE quadruplicati per tutto il periodo. Chi riesce a piazzarsi tra i primi tre ottiene la Fibbia con rubini, un oggetto già visto nel Pass Fuorilegge 2. La Serie in evidenza propone invece ricompense triple, con un calendario settimanale che alterna gare, sfide al bersaglio e modalità competitive.

Tornano disponibili per un periodo limitato diversi capi nel catalogo Wheeler, Rawson & Co., tra cui Giacca Benbow, pantaloni Carver e Cappello Manteca. Le sfide settimanali permettono di ottenere lingotti d’oro, sconti su oggetti per Naturalisti ed emote gratuite, oltre a capi esclusivi come il Soprabito da mattina nero.

Spazio anche alla community con un outfit gratuito ispirato a un fotografo ribelle, composto da vari capi riscattabili senza costi dal catalogo. Sul fronte cavalcature, cavalli arabi e Fox Trotter del Missouri, insieme alle relative selle, sono disponibili con uno sconto del 40%, offrendo un vantaggio sia nelle lunghe esplorazioni sia nelle competizioni.