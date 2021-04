Red Dead Online: Bonus e Ricompense per Naturalisti

Tutte le vendite di campioni dei Naturalisti fruttano guadagni doppi

Questa settimana, in Red Dead Online, goditi le meraviglie della natura e arricchisci la tua prossima escursione con un pacco di scorte dedicato alla natura, completo di 3 Esche potenti per erbivori, 3 Esche potenti per predatori e 3 Esche da lago speciali. Chi non ha ancora risposto al richiamo di madre natura, invece, potrà approfittare di 5 Lingotti d’Oro di sconto sul costo del Set per campionatura da Naturalista.

Questa settimana tutti i Naturalisti, dai novellini ai più esperti, otterranno ricompense doppie in denaro e PE del Ruolo in tutte le vendite di campioni. Preleva un campione da un animale leggendario per ricevere 100 munizioni sedative per il fucile Varmint a canna rigata e 5 Rivitalizzanti per animali con cui sedare e rimettere in forma i tuoi bersagli.

Se hai bisogno di migliorare il tuo equipaggiamento per documentare la vita animale, assicurati di completare una sessione di Fotografia naturalista: riceverai un’offerta per il 40% di sconto sulla Macchina fotografica avanzata.

Porta le tue pelli a Gus Macmillan per trasformarle in abbigliamento o amuleti: realizzando un articolo nel negozio di Gus riceverai un’offerta per il 50% di sconto sugli abiti sotto il rango 15.

BONUS PER PESCATORI

Lancia l’esca, rilassati e goditi i vantaggi di una giornata al lago. Ci sono RDO$ e PE doppi su tutte le Sfide pesca in Free Roam, che saranno più frequenti del solito questa settimana. In più, passa a trovare il macellaio per vendere il pescato e ricevere il 50% di denaro in più.

