Grande Fratello Vip, scontro tra Marco Berry e Nicolò Brigante dopo le nomination

Marco Berry attacca Nicolò Brigante al Grande Fratello Vip dopo la nomination e lo insulta duramente. La tensione nasce durante una conversazione privata e si accende quando l’ex tronista interviene.

Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip, dove Marco Berry ha perso il controllo durante una conversazione con Paola Caruso e Alessandra Mussolini. L’illusionista si è lasciato andare a parole molto dure contro Nicolò Brigante, senza accorgersi che l’ex tronista si trovava poco distante.

Berry ha accusato Brigante di voler forzare un clima artificiale all’interno della casa, sostenendo che spingesse gli altri a mostrarsi sempre allegri. Nel suo sfogo lo ha definito con insulti pesanti, criticando anche la sua maturità nonostante l’età.

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Poco dopo, Brigante si è accorto di essere al centro del discorso e si è avvicinato per chiedere spiegazioni. Berry non ha fatto passi indietro e ha ribadito di riferirsi proprio a lui, alimentando ulteriormente la tensione tra i due concorrenti.

Secondo Brigante, il malumore di Berry sarebbe legato alla recente nomination ricevuta durante l’ultima puntata del reality. L’ex tronista ha ricordato di essere stato l’unico a dirgli apertamente di averlo votato.

Berry, infatti, è finito a rischio eliminazione, ma non solo per il voto di Brigante. A indicarlo sono stati anche Blu Barbara, Francesca Manzini e Giovanni Calvario, contribuendo a un clima già carico di tensione all’interno della casa.