Arsenal-Atletico Madrid 1-0, Saka porta Arteta in finale di Champions League
Arsenal elimina l’Atletico Madrid grazie a Saka e conquista la finale di Champions League. A Londra decide un gol allo scadere del primo tempo, dopo l’1-1 dell’andata che aveva lasciato tutto aperto.
L’Arsenal conquista la finale di Champions League battendo 1-0 l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno giocata all’Emirates Stadium. Dopo il pareggio dell’andata, la squadra di Mikel Arteta riesce a staccare il pass per l’ultimo atto del torneo grazie alla rete firmata da Bukayo Saka poco prima dell’intervallo.
La formazione inglese parte con ritmo alto e prova subito a mettere pressione alla difesa spagnola, mentre l’Atletico Madrid cerca di contenere e ripartire. I londinesi costruiscono diverse occasioni nel corso del primo tempo, trovando il vantaggio al 45’ con Saka, bravo a finalizzare un’azione offensiva che fa esplodere lo stadio.
Nella ripresa la squadra di Diego Simeone prova ad aumentare l’intensità per riaprire la qualificazione, ma l’Arsenal difende con ordine e concede pochi spazi. I Gunners gestiscono il possesso e riescono a controllare il risultato fino al triplice fischio.
Con questo successo la squadra di Arteta vola alla finale di Champions League, in programma alla Puskas Arena di Budapest. Domani sarà invece il turno dell’altra semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che determinerà l’avversaria dei londinesi.
Notizie correlate
Arsenal-Atletico Madrid, semifinale Champions League all'Emirates: orario e formazioni Arsenal e Atletico Madrid si giocano la finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata, con calcio d’inizio alle 21 all’Emirates Stadium.
Atletico Madrid-Real Madrid Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV