Arsenal-Atletico Madrid, semifinale Champions League all'Emirates: orario e formazioni

Arsenal e Atletico Madrid si giocano la finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata, con calcio d’inizio alle 21 all’Emirates Stadium. Decisivo il ritorno a Londra dopo il pareggio firmato Alvarez e Gyokeres.

L’Arsenal ospita l’Atletico Madrid mercoledì 5 maggio all’Emirates Stadium per la semifinale di ritorno di Champions League. In palio c’è un posto nella finale europea. Si parte dall’1-1 dell’andata giocata a Madrid, dove sono andati a segno Alvarez e Gyokeres.

La partita inizia alle 21 e rappresenta uno snodo decisivo per entrambe le squadre. I londinesi cercano di sfruttare il fattore campo, mentre gli spagnoli puntano sulla solidità difensiva e sull’esperienza nelle gare a eliminazione diretta.

Per i padroni di casa, Mikel Arteta dovrebbe schierare Raya tra i pali, con White, Saliba, Gabriel e Hincapie in difesa. A centrocampo spazio a Odegaard, Zubimendi e Rice, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere formato da Madueke, Gyokeres e Martinelli.

L’Atletico Madrid guidato da Diego Simeone risponde con Oblak in porta. La linea difensiva dovrebbe vedere Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri. In mezzo al campo G. Simeone, Koke, Cardoso e Lookman, con la coppia offensiva composta da Griezmann e Alvarez.

La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, con copertura sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Disponibile anche la visione in streaming attraverso le piattaforme dell’emittente.