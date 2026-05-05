Mauro Corona contro Bianca Berlinguer, tensione a È sempre Cartabianca dopo l'intervento in studio

Mauro Corona si lamenta in diretta con Bianca Berlinguer per il poco spazio ricevuto a È sempre Cartabianca. Lo scrittore ha mostrato fastidio dopo un intervento più breve del solito, lasciando lo studio con aria contrariata.

A È sempre Cartabianca si accende il confronto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer durante l’apertura della puntata andata in onda su Rete4. Lo scrittore e scultore friulano, presenza fissa del programma, ha espresso il proprio malcontento per lo spazio ridotto concessogli nel consueto faccia a faccia iniziale con la conduttrice.

Corona ha interrotto il dialogo con toni polemici, facendo notare come la durata dei suoi interventi sia cambiata nel tempo. “Prima mi teneva qui tre quarti d’ora, adesso mi fa quattro domande e mi manda via”, ha detto in diretta, lasciando intendere di sentirsi ormai poco considerato all’interno della trasmissione.

La replica di Bianca Berlinguer non è bastata a stemperare il clima. Al termine del collegamento, Corona ha abbandonato l’inquadratura con espressione visibilmente infastidita, mentre la conduttrice ha commentato con una battuta sul suo stato d’animo, osservando che si fosse offeso.

Prima dello sfogo, Corona aveva affrontato alcuni temi di attualità. Tra questi, il ricordo di Alex Zanardi, descritto come una persona di grande umanità e forza d’animo. Lo scrittore ha raccontato di averlo conosciuto anni fa durante una trasmissione televisiva e di essere rimasto colpito dalla sua capacità di reagire alle difficoltà dopo il grave incidente che gli cambiò la vita.

Nel corso dell’intervento si è parlato anche delle tensioni internazionali e delle recenti dichiarazioni di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Corona ha citato il prossimo incontro tra il Pontefice e il segretario di Stato americano Marco Rubio, sostenendo che il presidente statunitense guardi con sospetto alcune dinamiche interne alla politica americana e ai rapporti con il Vaticano.