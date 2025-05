Bianca Berlinguer torna a È Sempre Cartabianca: Sono viva e vegeta dopo la malattia

Home / Social News / Bianca Berlinguer torna a È Sempre Cartabianca: Sono viva e vegeta dopo la malattia

Bianca Berlinguer torna trionfante a È Sempre Cartabianca dopo un breve stop per motivi di salute. Nella puntata del 13 maggio, la conduttrice rassicura i telespettatori con un sorriso: “Sono viva e vegeta”. Il suo rientro è stato accolto con calore dal pubblico, segnando un momento di convivialità e speranza.

Bianca Berlinguer è tornata alla guida del programma È Sempre Cartabianca nella puntata andata in onda martedì 13 maggio su Rete 4, dopo l’assenza della scorsa settimana dovuta a problemi di salute.

La conduttrice rassicura i telespettatori: “Tutto risolvibile”

“Sono viva e vegeta”, ha esordito la giornalista nel suo ritorno in studio, accolta con affetto dal pubblico. Berlinguer ha spiegato di aver affrontato una malattia importante che le ha impedito di essere presente: “Se non fosse stato qualcosa di serio, non avrei mai saltato una puntata di questa trasmissione. Per fortuna è tutto risolvibile”.

Durante il programma, ha ringraziato i numerosi telespettatori che le hanno scritto per avere notizie: “Grazie per l’affetto e la sollecitudine con cui mi avete cercato, soprattutto attraverso i social”.

Mauro Corona scherza sul ritorno in coppia

A stemperare l’atmosfera è intervenuto come sempre Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione, con una battuta rivolta al pubblico: “Diciamo a tutti che abbiamo fatto una ‘fuitina’ e siamo tornati ieri. Ne è valsa la pena”, ha detto lo scrittore e scultore, tra le risate in studio.

Altri aggiornamenti su Bianca Berlinguer

Perché non va in onda È sempre Cartabianca su Rete 4? Bianca Berlinguer indisposta

La puntata di questa sera di È sempre Cartabianca, prevista come di consueto alle 21:20 su Rete 4, non andrà in onda.

Bianca Berlinguer: interrotta proiezione del film su Enrico Berlinguer a Roma, insulti e caos in sala

Il 9 novembre 2024, durante l'ultima proiezione del film "Berlinguer – La grande ambizione" nella sala 3 del Cinema Atlantic di Roma, si è verificato un grave episodio di disturbo.

Boccia - Bianca Berlinguer: Voleva domande in anticipo per intervista

Fin dal giorno prima, quando abbiamo concordato i termini della sua partecipazione -prosegue la conduttrice- Maria Rosaria Boccia sollecitava che le venissero comunicate per iscritto le mie domande, richiesta che non abbiamo mai accolto per nessun ospite.