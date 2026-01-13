E' sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer torna in tv dopo l'intervento all'occhio

Bianca Berlinguer rientra in diretta dopo un intervento all’occhio e spiega le difficoltà legate alle luci dello studio. L’avvio di stagione di E’ sempre Cartabianca è segnato da ironia, complicità e un siparietto con Mauro Corona.

La nuova puntata di E’ sempre Cartabianca, in onda il 13 gennaio su Rete4, si apre con il ritorno in studio di Bianca Berlinguer dopo la pausa natalizia. La giornalista sceglie di chiarire subito la propria condizione, spiegando di aver affrontato un piccolo intervento all’occhio nei giorni precedenti.

Berlinguer rassicura il pubblico: l’operazione non ha comportato complicazioni serie, ma la fase di recupero non è ancora conclusa. Le luci dello studio, infatti, risultano ancora fastidiose, motivo per cui la conduttrice decide di indossare occhiali più scuri durante la trasmissione.

Il racconto è diretto e informale, in linea con lo stile abituale del programma. La conduttrice ammette che sarebbe stato preferibile attendere qualche giorno in più, ma sceglie comunque di tornare in onda per inaugurare la prima puntata del 2026.

Dopo la presentazione degli ospiti, entra in scena Mauro Corona. Lo scrittore e scultore appare in collegamento con un vistoso paio di occhiali da sole, attirando subito l’attenzione di Berlinguer, che gli chiede il motivo di quella scelta.

Corona risponde con ironia, dichiarando di averli indossati per solidarietà nei confronti della conduttrice. La replica di Berlinguer è immediata e scherzosamente tagliente: in due con gli occhiali scuri, osserva, l’effetto è decisamente eccessivo.

Corona accetta di toglierli, ma confessa di non essere in grande forma. Spiega di avere la voce compromessa e scherza sulle possibili cause: una notte insonne o, più realisticamente, una bronchite presa dopo aver voluto fare il “duro”.

Il siparietto chiude l’apertura della puntata con un tono leggero, tra autoironia e complicità, segnando un rientro in diretta che mescola informazione, quotidianità e il consueto stile informale del programma.